【モデルプレス＝2026/02/20】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、全21種類の書店別特典が公開された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美デコルテ大胆披露◆川崎桜1st写真集、書店別特典解禁書店別特典はポストカード18種類、B3折り目なしポスター3種類の全21種類と、さまざまな表情が楽しめるバリエーションに。特典絵柄はすべてフランスで撮影さ