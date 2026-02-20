【モデルプレス＝2026/02/20】いま、HYBE LATIN AMERICAが手がけるラテンボーイグループ・SANTOS BRAVOS（サントスブラボス）に注目が集まっている。2月20日、グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のメンバー4人とコラボレーションした「KAWASAKI (&TEAM Remix)」を配信リリースした彼らに、モデルプレスはインタビューを実施。&TEAMとのコラボで受けた刺激や憧れのアーティスト、今後の活動への意気込みも語っ