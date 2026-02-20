【モデルプレス＝2026/02/20】女優の前田敦子が2月19日、自身のInstagramを更新。タイトオフショルワンピース姿などを公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳元AKBセンター「思わず二度見」大人の色気漂うタイトワンピ姿◆前田敦子、最新写真集の裏側公開前田は、自身の写真集「Beste」（講談社）のハッシュタグを添えて、オーストリア・ウィーンで撮影された動画を公開。美しいボディラインが際立つ花柄のタイトなオフショルダー