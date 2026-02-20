2026年もまだまだ人気が続きそうなデニム。春に向けて買うなら、一点投入でこなれ見えが狙えるGジャンがおすすめ。今回は、@aiii__13kさんが「ホントおすすめ」と激推しするGジャンをご紹介。今なら再販でゲットできるようなので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。 ヴィンテージ感のあるダメージGジャン 【しまむら】「デニムダメージGジャン」\3,289（税込） ダメージ加工が施されたGジャン