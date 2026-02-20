1.トイレ環境と清潔 トイレは排泄をする場所ですが、猫にとっては「安全であるべき重要な空間」です。理由は、猫が野生時代の頃にさかのぼります。排泄中は無防備な状態になるので、ニオイが強く残る場所や、落ち着かない環境は、外敵に見つかるリスクが高いと判断されてしまうからです。 「猫はキレイ好き」と言われることがありますが、ただそれだけではなく、本能レベルで「落ち着かない」場所では、安心して排泄をす