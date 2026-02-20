筆者友人A子の話です。付き合っていた頃、夫の多趣味な姿が魅力的だった。釣り、ゴルフ、フットサル、サーフィン……何でも楽しむアクティブな人。でも結婚して子どもが生まれてから、その趣味の存在こそが一番憎くなりました。週末は常に趣味の予定。育児と家事は完全にワンオペ。怒りが頂点に達した妻が取った行動とは―― 魅力的だった多趣味な夫 付き合っていた頃、夫の多趣味な姿が魅力的でした。 釣り