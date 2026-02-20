レディースファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」がハローキティとコラボレーションした新作アイテムを、2月19日（木）から一部店舗とオンラインストアで発売している。OPAQUE.CLIPから「HELLO KITTY」のコラボレーションアイテムが登場今回は、ふわもこ素材やキラキラ素材のミラーチャームや巾着ポーチなどの新作アイテムがラインアップしている。ハローキティのフェイスをデザインした「キラふ