電子投票の体験会善通寺市2026年1月 香川県善通寺市は、有権者が投票所に設置されたタブレットを使って投票する「電子投票」を実施するための条例案を3月議会に提出します。 善通寺市は、2025年12月から1月にかけて「電子投票」の体験会を行いました。 延べ547人の市民が参加し、約7割が回答したアンケートでは、94.2％の人が電子投票に「賛成」もしくは「どちらかと言えば賛成」と好意的な結果でした。