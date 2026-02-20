総社市役所 総社市は2月17日、2026年度の当初予算案を発表しました。一般会計の総額は約343億8000万円（前年度比1.9%減）です。 子育て・教育関連では、2つの私立保育園のそれぞれ新設と移転新築の補助に約５億300万円、私立保育園などの運営委託費に約25億6200万円(うち約1億2000万円は4月開設の小規模保育事業所分)、小中学生に貸与している端末(計約6900台)の更新に約4億5000万円を計上しています。 交通対策では、高