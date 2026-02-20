全世界で898の映画館と1万超のスクリーンを運営する世界最大級の映画館チェーンであるAMCシアターズが、AI生成の短編映画である「Thanksgiving Day」の上映を取り止めると発表しました。AMC Theatres Won't Screen AI Short Film 'Thanksgiving Day' After Online Outragehttps://variety.com/2026/film/news/amc-theatres-not-screening-ai-short-film-thanksgiving-day-1236667646/AIを用いて作成された短編映画の「Thanksgiving