ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」が昨年１０月に発売した２０枚目シングル「盛れ！ミ・アモーレ」のミュージックビデオが２０日、ＹｏｕＴｕｂｅ（９月１日投稿）上で７００万回再生を達成した。同曲はラテン系の雰囲気漂うリズミカルテンポが特徴となっており、メンバーのキレキレなダンスも見どころ。発売時から話題を集め、ＹｏｕＴｕｂｅ、インスタグラム、ＴｉｋＴｏｋの合算再生回