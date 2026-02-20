ＮＰＢエンタープライズは２２、２３日にひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催する「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎侍ジャパンＶＳ福岡ソフトバンクホークス」のチケットが、両日ともに完売し、球場での当日券販売は行わないことを発表した。井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンは、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて宮崎で強化合宿中。この２戦は今年初の対外試合となり、