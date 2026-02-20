巨人は２０日、那覇キャンプの第５クール２日目を迎えた。スポーツ報知評論家の高木豊氏が着目したのは、正捕手争い。主将に就任した岸田行倫、移籍２年目の甲斐拓也、強打の大城卓三―と多士済々だが、開幕マスクをつかむのは果たして誰になるのか。＊＊＊＊＊＊阿部監督の中では、オープン戦の結果によらず、ある程度チームの形は決めているだろう。捕手に実力のある選手はそろっているが、今年はやはり岸田が一