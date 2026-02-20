ソフトバンクは宮崎キャンプで２日連続の紅白戦を行い、遊撃の激しいレギュラー争いの真っ最中の今宮健太と野村勇が、ともに本職ではない二塁でそれぞれ先発出場した。１９日の紅白戦ではともに遊撃でスタメンだった。この日のショートは１９日の紅白戦でチーム１号を放った川瀬晃と、庄子雄大が守った。白組の３番に座った川瀬は２安打と打撃は絶好調だ。