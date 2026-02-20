巨人の阿部慎之助監督（４６）が２０日、那覇キャンプで居残り特守で熱血ノックを打った。全体練習後の個別練習の時間にセルラースタジアム那覇のグラウンドにノックバットを持って登場。三塁の石塚、二塁の門脇、浦田、宇都宮の４選手に約３０分間、黒土の上でゴロを打ち続けた。長野久義編成本部参与は、ノッカーの阿部監督へのボール渡し役を務めながら４選手に声をかけて鼓舞。阿部監督は約３００球、明るく厳しくノック