エネルギー密度２５０ワット時／キログラム超の有機パウチ型電池。（資料写真、天津＝新華社配信）【新華社天津2月20日】中国天津市にある天津大学の許運華（きょ・うんか）教授率いるチームはこのほど、華南理工大学（広東省広州市）の黄飛（こう・ひ）教授のチームなどと共同で、新型の有機正極材料の開発に成功、従来の有機リチウム電池が抱えていた「エネルギー密度の不足」「実用化困難」といったボトルネックを解消した。