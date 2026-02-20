お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が19日、自身のインスタグラムを更新。長女（10）が作った“食欲そそる”手料理を披露した。【写真】「10歳で出来るなんて将来が楽しみ」アンガールズ山根の長女が作った“愛情たっぷり”手料理山根は「完全娘（10歳）任せオムライス」と、ケチャップで「パパ」と書かれた愛情たっぷりのオムライスを公開。「今まで手伝っていたのより数段美味しくなってる」と驚いた様子を見せ、「