京都地裁で今月に予定されていた刑事裁判の公判当日に、府警城陽署で勾留していた被告を護送できなかったことが、府警への取材でわかった。署の担当者が職場内で公判期日の共有を怠ったことがミスの原因で、公判はその後、日程を変更して開かれたという。府警留置管理課などによると、問題が起きたのは今月１２日に地裁で予定していた窃盗事件の公判の護送。同署の留置管理係の警察官が昨年１２月、署で勾留中の被告の公判期日