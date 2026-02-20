野球日本代表・侍ジャパンは20日、日本ハムからもらった“おいしいプレゼント”を紹介しました。侍ジャパンの公式インスタグラムは、1枚の写真を投稿。「北海道日本ハムファイターズから美味しいお肉の差し入れをいただきました！ありがとうございます」というコメントとともに、お肉を見せながらニッコリ笑顔の北山亘基投手の写真を掲載しました。今回のトップチームには日本ハムから北山投手と伊藤大海投手が招集されています。