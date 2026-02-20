映画「国宝」で話題になった「曽根崎心中」。人間国宝の坂田藤十郎さんと中村鴈治郎が出演した舞台がシネマ歌舞伎になり、4月に公開される。公開記念として、3月23日にMOVIX京都で、鴈治郎と中村壱太郎が舞台あいさつ付き上映会に出席することが20日、発表された。近松門左衛門が描いた、お初と徳兵衛の美しくも悲劇的なラブストーリー。藤十郎さんはお初を当たり役にしており、生涯で1400回以上つとめた。シネマ歌舞伎になった舞