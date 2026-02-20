日本アクセスは、東洋水産「マルちゃん焼そば3人前」発売50周年を記念して共同開発したRTD「マルちゃん焼そばと楽しむ赤ワイン×檸檬Sparkling」（350㎖缶）を2月20日から限定発売する。オープン価格。「マルちゃん焼そば」の味わいを引き立てる味わいと、アルコール度数4％の飲みやすさを意識。焼そばは昼食での利用が多いが、食事とともに楽しめるRTDと組み合わせることで、夕食や夜食などのシーンを広げる。