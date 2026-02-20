日清オイリオグループとキユーピーは、両社の協働による成果として国内で初めて、油付きPETボトルからの水平リサイクル（ボトルtoボトル）を一部商品で開始する。両社の工場から排出された油付きPETボトルの再生材料を、新しいPETボトルの一部に再利用する。日清オイリオは「日清ヘルシークリア」など800gPET商品の一部で3月から順次販売、キユーピーは「深煎りごまドレッシング」などドレッシング4品で4月から一部店舗におい