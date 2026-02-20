Airbnbは、「今すぐ予約、後払い」の提供を、日本でも開始した。キャンセルポリシーが「普通」もしくは「柔軟」に設定されている世界各地の宿泊施設が対象で、予約時には支払いが発生しない。無料キャンセル期間の終了直前までに全額を支払う必要がある。2025年夏にアメリカで提供を開始していた。ブラジルレアル、インドルピー、トルコリラ建てを除く全ての利用者に提供する。