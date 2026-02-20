表彰台で涙を拭う銀メダルの坂本花織(C)産経新聞社フィギュアスケート女子で2006年四大陸選手権銀メダリストなどの実績を持つ中野友加里さんが2月20日、TBS系「ゴゴスマ」にリモート出演。ミラノ・コルティナ五輪の同種目で銀メダルを獲得した坂本花織に対して、「堂々とした女王という演技が見られました」と激賞した。【写真】五輪マークを模したサングラス姿で喜びを露わにする坂本花織を見る「ゴゴスマ」では冒頭から坂本、