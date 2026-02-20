大荒れの天気から一転、２月２０日の北海道内は道央や道南を中心に３月並みの気温となりました。週末の札幌の予想最高気温は、２１日土曜日が９℃、２２日日曜日は８℃、２３日の祝日・月曜日は６℃の予想です。３連休も気温が上昇する予想で、落雪の危険性が高まります。屋根の下には近づかないなど注意してください。