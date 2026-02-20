アリサ・リウは中井の銅メダルも熱烈に祝福した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子フリーが現地2月19日に行われ、米国のアリサ・リウがSPとの合計226.79点で逆転金メダルに輝いた。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井の抱擁シーンのびのび演技が光った。冒頭から高さとキレのあるジャンプで圧倒、アップテンポのナンバー、持ち味であるチャーミングな笑顔で会場全体を