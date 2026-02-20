北海道・知床沖の遊覧船沈没事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判で、桂田精一社長の本人尋問が２０２６年６月に実施される見通しであることがわかりました。この裁判は２０２２年、知床半島沖で遊覧船が沈没し、２６人が死亡・行方不明となった事故で、乗客の家族ら３３人が被告の桂田精一社長と運航会社に対し、およそ１５億円の損害賠償を求めています。原告の弁護団によりますと、桂田社長の本人尋問が２０２