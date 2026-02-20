マッチングアプリで知り合った複数の男性からレンタルスペースで金をだまし取っていたとみられるグループが摘発されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは中国籍の候泓延容疑者（21）ら3人です。3人は、去年8月、マッチングアプリを通じて知り合った男性（20代）をバーと称したレンタルスペースに誘い、90万円の高額請求をした後、男性への対応で損害が生じたとウソをつき、その賠償名目で180万円などをだまし取った疑いがもたれてい