第１４回大阪マラソン（報知新聞社など後援）は２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴールの４２・１９５キロで開催される。大会前々日の２０日、大阪市内のホテルで招待選手の会見が行われた。国学院大３年生だった２４年の同大会で初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分１８秒の好記録で優勝した平林清澄（２３）＝ロジスティード＝は今大会の目標について「欲張らず、ＭＧＣ（２８年ロス五輪