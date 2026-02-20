ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル」から、滋賀発のラーメン店「来来亭」監修によるカップ麺2種を2026年2月24日から全国約16400店で発売する。シリーズ累計販売数1200万食を突破した人気商品をリニューアルし、実店舗で人気のトッピングをイメージした「葱盛り」も新たに投入する。【写真】しょうゆのコク＆キレアップで店舗の味により近づいた『来来亭背脂しょうゆラーメン』来来亭は滋賀県野洲市に本