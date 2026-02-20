プルデンシャル生命の社員らが顧客から多額の金銭をだまし取った事例を受け、生命保険協会の会長は、業界を挙げて「金銭詐取事案の根絶」に向けた取り組みを進める考えを示しました。プルデンシャル生命では、100人を超える社員や元社員が架空の投資話を持ちかけるなどし、顧客から総額31億円にのぼる金銭をだまし取っていたことが明らかになっています。生命保険協会高田幸徳 会長「お客様や社会の信頼を損なうような事案