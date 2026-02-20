アメリカとイランによる核協議が続くなか、トランプ大統領はイランに対する大規模な軍事攻撃に踏み切るかどうか見極める期限について「10日から15日あれば十分だと思う」と語りました。アメリカ トランプ大統領「最大でも10日から15日あれば十分だと思う」トランプ大統領は19日、大統領専用機で記者団からの取材にこのように述べ、イランとの核協議について「合意に至らなければ、彼らにとって不幸な結果になるだろう」と強調