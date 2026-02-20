宮崎キャンプに参加中のソフトバンク・上沢直之投手が今年初実戦の紅白戦に登板し、先発で１回を２安打無失点に抑えた。「少しずつ段階を踏んでいければいいかな。いい方向に進んでいると思う。後は自分の感覚的な問題」と振り返った。ソフトバンク加入１年目の昨季は１２勝をマーク。２年連続開幕投手の有原が日本ハムに移籍し、エースのモイネロもＷＢＣのキューバ代表で調整に不安があるため、上沢は開幕投手の有力候補と見