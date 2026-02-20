尾崎正直官房副長官は20日の記者会見で、ウクライナのゼレンスキー大統領が共同通信と単独会見し、高市早苗首相と早期に会談したいとの意向を示したことなどを巡り「官民一体の復旧、復興支援を含む取り組みを推進したい」と述べた。