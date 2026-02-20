米大リーグ選手会が、約１３年間トップの事務局長を務めていたトニー・クラーク氏（５３）の電撃辞任に揺れている。米メディアによると、２０２３年から組合に採用されている義理の妹との不適切な関係が発覚したことが辞任の理由。一部報道では、選手会の収入の一部を私的流用していたともされている。私が初めてクラーク氏に会った時のことが思い出される。１９９５年の春、野茂英雄氏がドジャース入りしたことで、キャンプ取