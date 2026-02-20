湘南ベルマーレは20日、株式会社湘南ベルマーレの株式譲渡について発表した。同日に開催された取締役会において、RIZAPスポーツパートナーズ株式会社が保有する株式会社湘南ベルマーレ全株式を、株式会社フジタを代表とする共同出資者へ譲渡することについて決議したとのこと。新たな経営体制については3月に開催予定の臨時株主総会後に発表される予定だ。再びクラブ経営の中核を担う形となった元親会社のフジタは「フジタは