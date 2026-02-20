◆第２８回かきつばた記念・Ｊｐｎ３（２月２３日１７時５０分発走、名古屋競馬場・ダート１５００メートル）砂の実力馬たちがそろったダートグレード競走に挑む１２頭の枠順が２月２０日、確定した。ＪＲＡ勢では、根岸Ｓ３着のダノンフィーゴ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父イントゥミスチーフ）は７枠１０番に決定した。友道調教師は、地方での勝利は２０２２年船橋のナティブーツ特別（スタニングスター）の１勝。地方の