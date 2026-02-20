長野県飯田市の佐藤健市長は１８日の記者会見で、８日に投開票が行われた衆院選について「二度とこういう短期間での選挙はしないでほしい」と不満を述べた。衆院選は先月２３日の解散から投票日まで１６日間で、戦後最短の日数となった。同市選挙管理委員会によると、投票所への入場券の配達が公示日に間に合わなかったほか、期日前投票所や立会人、事務担当職員の確保などに苦労し「パニックに近い状態だった」としている。