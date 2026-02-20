俳優の吉田鋼太郎（67）が19日深夜放送のフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（木曜深夜0・15）に出演。すしネタを炙ることに対して疑問を呈した。今回は人気企画「見破レストラン〜許せない飯はどっち？〜」が行われ、吉田が許せない飯として紹介したのがエンガワの炙り。「何で炙って温めなきゃいけないわけ？新鮮さを保ってるのに、なぜ熱を加える。だったら全部熱を加えちゃえよ。炙りはなくていい」と持論。