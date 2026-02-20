FIFAクラブワールドカップの出場枠拡大が検討されているようだ。18日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。各大陸王者が集っていた従来のフォーマットが大幅に変更され、4年に一度総勢32チームが参戦する大規模な大会へと生まれ変わったクラブワールドカップ。新方式での第1回大会は昨年夏にアメリカで開催され、決勝戦ではチェルシーがチャンピオンズリーグ（CL）覇者のパリ・サンジェルマン（PSG）を下して記念すべき