【モデルプレス＝2026/02/20】歌手の工藤静香が、2月20日までに自身のInstagramストーリーズを更新。煮込み料理を手作りする様子を公開した。【写真】キムタクの55歳妻「具が大きくて大胆」肉の塊など入った鍋を煮込む様子◆工藤静香、煮込み料理作りの様子披露工藤は、煮込み料理を作る様子を撮影した動画を投稿。ガスコンロの上に置かれた赤い鍋には、一口大にカットした肉やじゃがいも、にんじんや玉ねぎなどの具材がたっぷりと