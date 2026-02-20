元自民党幹事長の石原伸晃氏は2026年2月19日の「深層NEWS」（BS日テレ）に出演して、消費税減税は暮らしには大きなマイナスと猛批判を展開した。「5兆円減税で5000億円しか効果がないとは」「8％下がっても、下がるのは1回こっきり。『9月1日から下がるの』ってなったら、9月1日になるまで買い物行かないし、今度は『4月1日から上がっちゃうの』ってなったら、その前に買おうって......。経済はこんなんなっちゃいますよ」と腕を大