ネスレ日本 ネスレ ピュリナ ペットケア(以下、ネスレ ピュリナ)は、保護猫と新しい家族の出会いを届ける「ネコのバス」の新車両を完成させた。2月22日の「猫の日」に向け、20日にネスカフェ三宮前(神戸市中央区)のスペースで報道陣に公開した。この車両を活用した譲渡会を21･22日の2日間、神戸マルイ･三宮センター街で開催する。ネコのバス新車両目を引く耳は“さくら耳”桜の花びらのようなV字カットは、殺処分ゼロを目指すTNR