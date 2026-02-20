読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！「金欠」をアピールしながらマウントを取る推し活仲間。遠征先での度重なる身勝手な行動に振り回された挙句、彼女に訪れたあまりにも情けない結末とは？金欠アピールなのにマウント？友人の矛盾した言動推し活仲間である友人と食事に行ったときのことです。「今月ピンチだから」と安くておしゃれなお店をリクエストされ、私が気を使って探しました。しかしいざ入店しても、彼女は