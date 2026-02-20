2027年にデビューする水稲の山形県産新品種「ゆきまんてん」について山形県は初めて生産や販売に関する方針を示しました。生産者の認定や出荷基準などの要件を設けず、主食用だけでなく、輸出や加工用として生産量を確保したい考えです。山形県が開発した「ゆきまんてん」は、県産米の主力品種「はえぬき」と比べて高温に強く、収量が多い特徴がある水稲の新品種です。2027年に市場デビューする「ゆきまんてん」につい