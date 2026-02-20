シート打撃に登板した中日・藤嶋＝北谷中日救援陣の要で27歳の藤嶋が順調に調整を進めている。20日は沖縄県北谷町でのキャンプで2度目のシート打撃に登板。「1回目より、意図するコースに投げられた球が多かった」と満足そうに話した。「選択肢を増やして、打者が戸惑ってくれれば」との狙いで、新たにチェンジアップの習得に取り組んでいる。思惑通りに打者のタイミングを外すなど収穫を得た一方で、理想とは異なる回転のボー