19日に共同通信と単独会見したウクライナのゼレンスキー大統領のX（旧ツイッター）への投稿（共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は19日、共同通信と単独会見した際の記者とのやりとりを記録した動画をX（旧ツイッター）の公式アカウントに投稿した。記者との間で深く、本質的な対話をしたと振り返り「世界のあらゆる場所で私たちの声に耳が傾けられるべきだ」と報道の重要性を訴えた。会