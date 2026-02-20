ブルワーズがパット・マーフィー監督（67）と新たに28年シーズンまでの契約に合意したと19日（日本時間20日）、チーム公式サイトが伝えた。29年は球団側が選択権を持つ。マーフィー監督は24年からブルワーズを指揮を執り、今季が3年契約の最終年だった。昨季チームは97勝65敗。メジャー最高勝率の・599で地区3連覇に導き、2年連続でナ・リーグの最優秀監督賞に輝いた。