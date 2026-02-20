SEVENTEEN（セブンティーン）が、国際音楽産業協会（IEPI）の「グローバルアーティストチャート」に5年連続でランクインした。同協会が18日に公開した「25年グローバルアーティストチャート（Global Artist Chart 2025）」で、14位に入った。韓国のテレビ局JTBCは20日、「IEPIは毎年、世界中のアルバム販売数、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング数などを合算し、トップ20までの順位を公表している」と説明した。SEVENT