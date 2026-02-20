大荒れの天気から一転、２月２０日の北海道内は道央や道南を中心に３月並みの気温となりました。２１日からの３連休では全道の広い範囲で４月並みの気温まで上がる予想で、落雪事故や雪崩などに注意が必要です。道路はまるでスケートリンク…！車のブレーキがきかず、タイヤも滑るほど路面がツルツルに光っていた２０日朝の札幌市内です。歩いている人たちは慎重に道路を渡りますが…道路はツルツル！次から次へと足を